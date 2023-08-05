Прем'єрка Литви підтримала міністра оборони на тлі скандалу з розголошенням секретних даних

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте каже, що довіряє міністру оборони Арвідасу Анушаускасу попри скандал з публікацією інформації про закупівлю танків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Шимоніте зазначила, що розмовляла з міністром оборони про цю ситуацію.

"Наскільки мені відомо, міністр не розкривав інформацію, яку було представлено в Держраді з оборони та яку конкретно віднесено до секретної", – сказала глава литовського уряду.

За її словами, оприлюднення інформації, яку можна знайти у відкритих джерелах, не є розкриттям секрету.

Шимоніте зазначає, що рішення Держради з оборони про створення дивізії є загальновідомим, як і плани з придбання німецьких танків Leopard.

Минулого тижня президент Литви Гітанас Науседа і низка інших політиків розкритикували Анушаускаса, який після засідання Держради з оборони оприлюднив інформацію про плани із закупівлі танків для литовської армії.

Науседа заявив, що оприлюднена Анушаускасом інформація має гриф "для обмеженого використання".

Сам глава литовського Міноборони заявляв, що не розголошував інформацію з грифами секретності.