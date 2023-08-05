Премьер Литвы поддержала министра обороны на фоне скандала с разглашением секретных данных
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните говорит, что доверяет министру обороны Арвидасу Анушаускасу несмотря на скандал с публикацией информации о закупке танков.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
Шимоните отметила, что разговаривала с министром обороны об этой ситуации.
"Насколько мне известно, министр не раскрывал информацию, которая была представлена в Госсовете по обороне и которая конкретно отнесена к секретной", – сказала глава литовского правительства.
По ее словам, обнародование информации, которую можно найти в открытых источниках, не является раскрытием секрета.
Шимоните отмечает, что решение Госсовета по обороне о создании дивизии является общеизвестным, как и планы по приобретению немецких танков Leopard.
На прошлой неделе президент Литвы Гитанас Науседа и ряд других политиков раскритиковали Анушаускаса, который после заседания Госсовета по обороне обнародовал информацию о планах по закупке танков для литовской армии.
Науседа заявил, что обнародованная Анушаускасом информация имеет гриф "для ограниченного использования".
Сам глава литовского Минобороны заявил, что не разглашал информацию с грифами секретности.