Премьер Литвы поддержала министра обороны на фоне скандала с разглашением секретных данных

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните говорит, что доверяет министру обороны Арвидасу Анушаускасу несмотря на скандал с публикацией информации о закупке танков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Шимоните отметила, что разговаривала с министром обороны об этой ситуации.

"Насколько мне известно, министр не раскрывал информацию, которая была представлена в Госсовете по обороне и которая конкретно отнесена к секретной", – сказала глава литовского правительства.

По ее словам, обнародование информации, которую можно найти в открытых источниках, не является раскрытием секрета.

Шимоните отмечает, что решение Госсовета по обороне о создании дивизии является общеизвестным, как и планы по приобретению немецких танков Leopard.

На прошлой неделе президент Литвы Гитанас Науседа и ряд других политиков раскритиковали Анушаускаса, который после заседания Госсовета по обороне обнародовал информацию о планах по закупке танков для литовской армии.

Науседа заявил, что обнародованная Анушаускасом информация имеет гриф "для ограниченного использования".

Сам глава литовского Минобороны заявил, что не разглашал информацию с грифами секретности.