Возросло число жертв из-за "худшего стихийного бедствия в истории" Словении

По меньшей мере четыре человека погибли в Словении в результате проливных дождей и наводнений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует DW со ссылкой на словенские СМИ.

Отмечают, что после трех жертв, о которых стало известно накануне, в субботу власти нашли тело мужчины на окраине столицы Любляны.

Razmere v Črni na Koroškem. 😢

Foto: Zvone Vrankar in Luka Mitrović, SV pic.twitter.com/wXKxWQejut — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) August 5, 2023

Кроме того, из-за экстремальных погодных условий по меньшей мере пять граждан Нидерландов пропали без вести, сообщило Министерство иностранных дел Нидерландов.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что наводнения привели к материальному ущербу на сумму около 500 миллионов евро.

"Это худшее стихийное бедствие в (новейшей) истории Словении, оно затронуло две трети страны", – сказал он в субботу после участия в заседании Совета национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что в пострадавших от наводнения районах Словении уровень воды остается высоким, спасатели до сих пор не могут добраться в некоторые поселки.

Напомним, наводнения на севере Словении начались в четверг в результате сильных ливней, от стихии ранее погибли три человека – словенец и туристы из Нидерландов.