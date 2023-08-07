Разведка Британии: Авиация РФ на фронте не дает решающего оперативного эффекта

Британская разведка констатирует, что российские Воздушно-космические силы продолжают тратить значительные ресурсы на поддержку наземных операций в войне против Украины, но без решающих оперативных эффектов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 7 августа.

Разведка рассказывает, что в течение лета тактическая боевая авиация РФ обычно осуществляла более 100 вылетов в день, но преимущественно над контролируемой РФ территорией – из-за угрозы от украинской ПВО.

"Россия пыталась преодолеть эту проблему, все чаще используя базовые бомбы свободного падения с насадками, которые увеличивают дальность полета. Самолеты могут выпускать такие бомбы за много километров от цели, но им еще предстоит продемонстрировать стабильную точность", – отмечают в обзоре.

Разведка напоминает, что с началом украинских контрнаступательных действий в июне 2023 года эффективными были российские ударные вертолеты.

"Однако в последние недели похоже, что Россия менее способна обеспечить эффективные тактические воздушные силы на юге", – добавляют аналитики.

В предыдущем обзоре британская разведка рассказывала, что Россия потеряла во время войны против Украины по меньшей мере половину своих воздушно-десантных войск, что соответствует цифре в 15 тысяч.

Также разведка Британии предполагала, что Россия атакует украинскую инфраструктуру на юге дронами иранского производства, поскольку считает, что такие удары не приведут к существенной эскалации.