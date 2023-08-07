СМИ: Путин может приехать в Турцию в конце августа

Ожидаемый визит президента РФ Владимира Путина в Турцию может состояться в конце августа.

Как сообщает "Европейская правда", такие сроки косвенно упомянуло издание Hurriyet, рассказывая о запланированной встрече турецкого правительства, где будут говорить о будущем "зерновой сделки".

На понедельник 7 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирает чиновников, чтобы обсудить будущее Черноморской зерновой инициативы и экономические планы для Турции, а также дипломатическую работу Анкары для приближения мира.

Издание отмечает, что на заседании планируют рассмотреть "стратегии, которые может применить Турция для того, чтобы зерновой коридор снова заработал", а также "возможный визит в Турцию российского президента Владимира Путина в конце этого месяца".

Будут говорить и о других геополитических вопросах, таких как одобрение вступления Швеции в НАТО, отношения с ЕС, другие двусторонние отношения со странами в регионе.

До этого упоминания в турецких медиа возможных сроков визита Путина не называли, но было известно, что он должен состояться в этом месяце.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

Президент Турции заявил, что верит в возможность продолжить Черноморскую зерновую инициативу после его переговоров с Путиным.

2 августа Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили "зерновую сделку" и визит главы Кремля в Турцию.

По итогам встречи в Саудовской Аравии по украинской "формуле мира" Киев сообщил, что Турция выразила готовность "выступить лидером в реализации пункта Формулы мира по продовольственной безопасности".