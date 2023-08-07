Пенс допустив надання свідчень на процесі проти Трампа

Колишній віцепрезидент США в адміністрації Дональда Трампа Майк Пенс не виключив можливості стати свідком на його судовому процесі.

Про це, як пише "Європейська правда", Пенс сказав в інтерв'ю каналу CBS.

За його словами, "у нього немає планів давати свідчення", але, уточнив кандидат на номінацію від Республіканської партії на виборах у 2024 році, "люди можуть бути впевнені, що ми будемо підкорятися закону".

"Ми виконаємо зобов'язання перед законом, якщо надійде такий запит, і ми просто скажемо правду", – зазначив Пенс.

Колишній президент США Дональд Трамп не визнав себе винним у висунутих проти нього звинуваченнях щодо його спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року.

Серед нових деталей справи – подробиці про спілкування Трампа з колишнім віцепрезидентом Пенсом, під час якого колишній очільник Білого дому намагався переконати його зірвати голосування в Конгресі щодо затвердження кандидатури на посаду віцепрезидента, а також неодноразово говорив, що він має право не визнати результати виборів 2020 року.

На початку серпня Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія.

Йому висувають чотири пункти звинувачень: змова з метою введення в оману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.

Сам Трамп стверджує, що йому може загрожувати до 561 року ув'язнення за всіма висунутими проти нього звинуваченнями.

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