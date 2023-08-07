Пенс допустил дачу показаний на процессе против Трампа

Бывший вице-президент США в администрации Дональда Трампа Майк Пенс не исключил возможности стать свидетелем на его судебном процессе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Пенс сказал в интервью каналу CBS.

По его словам, "у него нет планов давать показания", но, уточнил кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах в 2024 году, "люди могут быть уверены, что мы будем подчиняться закону".

"Мы выполним обязательства перед законом, если поступит такой запрос, и мы просто скажем правду", – отметил Пенс.

Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по выдвинутым против него обвинениям относительно его попыток отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Среди новых деталей дела – подробности об общении Трампа с бывшим вице-президентом Пенсом, во время которого бывший глава Белого дома пытался убедить его сорвать голосование в Конгрессе по утверждению кандидатуры на должность вице-президента, а также неоднократно говорил, что он имеет право не признать результаты выборов 2020 года.

В начале августа Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия.

Ему выдвигают четыре пункта обвинений: заговор с целью введения в заблуждение Соединенных Штатов; заговор с целью препятствования официальному расследованию; препятствование и попытка препятствования официальному расследованию; и заговор с целью нарушения прав.

Сам Трамп утверждает, что ему может грозить до 561 года заключения по всем выдвинутым против него обвинениям.

Читайте также объяснение "ЕП" о том, что грозит экс-президенту США по обвинениям о штурме Капитолия.