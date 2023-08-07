ЗМІ: В ЄС побачили конструктивну позицію Китаю щодо України

Китай на саміті у Саудівській Аравії дав зрозуміти, що він позитивно налаштований на участь у майбутніх переговорах щодо припинення війни РФ проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", виданню Financial Times сказали неназвані європейські посадовці.

За словами одного з європейських дипломатів, Пекін "виглядає конструктивним" і "прагне показати, що (він) не Росія". Він додав, що "сама присутність Китаю показує, що Росія стає все більш ізольованою".

Інший європейський посадовець сказав, що Китай "брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні".

Зустріч у Джидді (Саудівська Аравія) є вже другою зустріччю щодо організації саміту "формули миру", після першої у Копенгагені. Участь у ній представника Китаю глава МЗС України назвав "суперпроривом". Росію, як відомо, до участі не запрошували.

Нагадаємо, в Офісі президента України розповіли, що за результатами зустрічі у Саудівській Аравії щодо реалізації української "формули миру" більшість держав-учасниць визначилися, як зроблять свій внесок. Також зазначили, що країн-учасниць виявилося утричі більше, ніж на першій такій зустрічі у Копенгагені.

Повідомлялося, що у Джидді учасники досягли порозуміння щодо того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України, а також верховенства Статуту ООН мають бути в основі будь-якої мирної угоди.