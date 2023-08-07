СМИ: В ЕС увидели конструктивную позицию Китая по Украине

Китай на саммите в Саудовской Аравии дал понять, что он положительно настроен на участие в будущих переговорах о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", изданию Financial Times сказали неназванные европейские чиновники.

По словам одного из европейских дипломатов, Пекин "выглядит конструктивным" и "стремится показать, что (он) не Россия". Он добавил, что "само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более изолированной".

Другой европейский чиновник сказал, что Китай "принимал активное участие и положительно отнесся к идее третьей встречи на этом уровне".

Встреча в Джидде (Саудовская Аравия) является уже второй встречей по организации саммита "формулы мира", после первой в Копенгагене. Участие в ней представителя Китая глава МИД Украины назвал "суперпрорывом". Россию, как известно, к участию не приглашали.

Напомним, в Офисе президента Украины рассказали, что по результатам встречи в Саудовской Аравии по реализации украинской "формулы мира" большинство государств-участников определились, как сделают свой вклад. Также отметили, что стран-участниц оказалось втрое больше, чем на первой такой встрече в Копенгагене.

Сообщалось, что в Джидде участники достигли понимания того, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины, а также верховенства Устава ООН должны быть в основе любого мирного соглашения.