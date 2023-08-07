В Словении возросло количество погибших из-за наводнений

В Словении обнаружили еще двух жертв масштабных наводнений, в результате чего общее число погибших возросло до шести.

Об этом информирует агентство STA, пишет "Европейская правда".

Сообщается, что один из обнаруженных погибших – это мужчина, который разбился во время ликвидации последствий стихии, когда упал в открытую выгребную яму.

Еще одно тело нашли в разлитой реке Теменица в регионе Нижняя Крайна на юго-востоке.

Ранее премьер-министр Роберт Голоб заявил, что ущерб от стихийного бедствия в Словении, вероятно, превысит 500 млн евро.

"Это худшее стихийное бедствие в (новейшей) истории Словении, оно затронуло две трети страны", – сказал он в субботу после участия в заседании Совета национальной безопасности.

Ранее сообщалось по меньшей мере о четырех людях, погибших в Словении в результате наводнений.

Перед этим стало известно, что в пострадавших от наводнения районах Словении уровень воды остается высоким, спасатели до сих пор не могут добраться в некоторые поселки.