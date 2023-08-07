Понад 600 людей евакуювали через масштабні лісові пожежі на Сардинії

Понад 50 лісових пожеж вирують зараз на середземноморському острові Сардинія в Італії, де сильний вітер ускладнює зусилля по боротьбі з вогнем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euronews.

Близько 600 людей евакуювали з міст і селищ на східному узбережжі острова, зокрема жителів муніципалітету Позада, де одна велика пожежа спалахнула в неділю.

Туристів, які зупинилися в кемпінгах, розкішних курортах, готелях і прилеглих ресторанах, також попросили виїхати.

Одна 70-річна жінка отримала поранення після того, як вирішила залишитися у своєму будинку в містечку Болотана, незважаючи на масштабну пожежу. Її врятували служби порятунку в понеділок.

Шість команд пожежників, у тому числі 30 офіцерів і 12 автомобілів, були розгорнуті в регіоні, в той час як кілька літаків Canadair скидали воду на пожежі в неділю – і практично безрезультатно.

"Незважаючи на величезну кількість пожежників, ситуація справді драматична. Вітер дме з такою силою, що боротьба стає нерівною", – цитують місцеві ЗМІ слова члена міської ради Позади Джорджіо Фрезу.

Очікують, що коли вітер ослабне, це полегшить роботу пожежників.

The large wildfire burns in northeastern Sardinia, Italy 🇮🇹 (06.08.2023)



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Південне узбережжя і територія навколо головного міста острова, Кальярі, також постраждали від лісових пожеж, посилених вітром, швидкість якого в неділю сягала 100 км/год.

Постраждала заповідна зона, де мешкають сотні фламінго – одна з визначних пам'яток регіону і символ міста.

Мер оголосив про закриття всіх парків і кладовищ як превентивний захід.

Як і у випадку з Сицилією, яка нещодавно постраждала від руйнівних лісових пожеж, що призвели до тимчасового закриття її головних аеропортів у Палермо і Катанії, походження пожеж на Сардинії поки що не з'ясоване – хоча дехто підозрює підпал.

Сардинія, як і більша частина Італії, нещодавно постраждала від екстремальних температур: минулого місяця в місті Джерзу була зафіксована рекордна температура – 48 градусів за Цельсієм.