Более 600 человек эвакуировали из-за масштабных лесных пожаров на Сардинии

Более 50 лесных пожаров бушуют сейчас на средиземноморском острове Сардиния в Италии, где сильный ветер затрудняет усилия по борьбе с огнём.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.

Около 600 человек эвакуировали из городов и посёлков на восточном побережье острова, в частности жителей муниципалитета Позада, где один крупный пожар вспыхнул в воскресенье.

Туристов, остановившихся в кемпингах, на роскошных курортах, в отелях и близлежащих ресторанах, также попросили уехать.

Одна 70-летняя женщина получила ранения после того, как решила остаться в своем доме в городке Болотана, несмотря на масштабный пожар. Ее спасли службы спасения в понедельник.

Шесть команд пожарных, в том числе 30 офицеров и 12 автомобилей, были развернуты в регионе, в то время как несколько самолетов Canadair сбрасывали воду на очаги возгорания в воскресенье – но практически безрезультатно.

"Несмотря на огромное количество пожарных, ситуация действительно драматическая. Ветер дует с такой силой, что борьба становится неравной", – цитируют местные СМИ слова члена городского совета Позады Джорджио Фрезу.

Ожидается, что когда ветер ослабнет, это облегчит работу пожарных.

The large wildfire burns in northeastern Sardinia, Italy 🇮🇹 (06.08.2023)



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Южное побережье и территория вокруг главного города острова, Кальяри, также пострадали от лесных пожаров, усиленных ветром, скорость которого в воскресенье достигала 100 км/ч.

Пострадала заповедная зона, где обитают сотни фламинго – одна из достопримечательностей региона и символ города.

Мэр объявил о закрытии всех парков и кладбищ в качестве превентивной меры.

Как и в случае с Сицилией, которая недавно пострадала от разрушительных лесных пожаров, приведших к временному закрытию ее главных аэропортов в Палермо и Катании, происхождение пожаров на Сардинии пока не выяснено – хотя некоторые подозревают поджог.

Сардиния, как и большая часть Италии, недавно пострадала от экстремальных температур: в прошлом месяце в городе Джерзу была зафиксирована рекордная температура – 48 градусов по Цельсию.