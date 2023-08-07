Разногласия внутри немецкой ультралевой политической партии Die Linke заставили лидера парламентской фракции партии Амиру Мохамед Али уйти в отставку накануне предстоящих внутрипартийных выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

В партии сейчас неспокойный период из-за слухов о том, что самая известная фигура Die Linke, Сара Вагенкнехт, может основать новую политическую силу.

Вагенкнехт, вероятно, самая известная левая политическая деятельница Германии. Она все больше отдаляется от своих однопартийцев из-за некоторых откровенно популистских позиций, в частности, из-за резкой критики мер противодействия пандемии в Германии и призывов к более жесткой иммиграционной политике.

Вагенкнехт также выступала с резкой критикой поставок оружия в Украину и обвиняла немецкое правительство в ведении "экономической войны" против России.

В июне руководство партии Die Linke потребовало от 54-летней Вагенкнехт отказаться от места в парламенте после того, как она несколько месяцев открыто заигрывала с идеей создания новой политической силы.

43-летняя Али, которая считается доверенным лицом и союзницей Вагенкнехт в партии, в тот период выступила против руководства Die Linke.

В воскресном заявлении к партии, которое получило агентство DPA, Али написала, что лидеры Die Linke хотят "вытолкнуть часть членов из партии".

В своем заявлении Али также привела другие политические разногласия с руководством Die Linke по таким вопросам, как изменение климата и война в Украине.

Она утверждала, что лидеры Die Linke должны пытаться привлечь на свою сторону сторонников ультраправой антииммиграционной "Альтернативы для Германии" ("АдГ") вместо того, чтобы пытаться привлечь разочарованных избирателей Партии зеленых.

Напомним, по данным СМИ, Россия в прошлом году разработала стратегию по созданию "антивоенной коалиции" с участием ультраправой и ультралевой немецких партий.