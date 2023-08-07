Украина предложила Словении вертолёт для преодоления последствий наводнений

Украина готова помочь Словении в преодолении последствий масштабных наводнений, которые унесли жизни шести человек.

Как передает "Европейская правда", об этом в Facebook написал спикер МИД Олег Николенко.

"В связи с масштабными наводнениями, которые охватили почти две трети словенской территории, Украина готова предоставить Словении гуманитарную помощь для борьбы с последствиями стихийного бедствия путем направления украинского вертолета для участия в поисково-спасательных операциях", – написал он.

По словам представителя МИД, в пределах имеющихся возможностей украинская сторона всячески будет поддерживать друзей и партнеров, которые оказались в беде, так же как и они стоят бок о бок с украинским народом в борьбе против российской агрессии.

Ранее премьер-министр Роберт Голоб заявил, что ущерб от стихийного бедствия в Словении, вероятно, превысит 500 млн евро.

"Это худшее стихийное бедствие в (новейшей) истории Словении, оно затронуло две трети страны", – сказал он в субботу после участия в заседании Совета национальной безопасности.

В понедельник стало известно, что число погибших в результате стихийного бедствия возросло до шести.

Перед этим сообщалось, что в пострадавших от наводнения районах Словении уровень воды остается высоким, спасатели до сих пор не могут добраться в некоторые поселки.