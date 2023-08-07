В Литве в результате непогоды погибла женщина

В литовском городе Жагаре во время урагана погибла женщина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Информацию о жертве урагана подтвердили в Департаменте пожарной охраны и спасения (PAGD).

"У нас есть предварительная информация, что около 14:30 пожарным поступило сообщение о том, что в Йонишкском районе, Жагаре, на улице Кенстучюс, дерево прижало женщину, которая стояла под ним, и травмировало ее", – сообщила представитель PAGD Эдита Зданевичене (Edita Zdanevičienė).

Когда прибыли спасатели, выяснилось, что женщину прижало не одно, а два дерева. Спасти ее жизнь не удалось.

"Мы имеем необратимые последствия, погибшего человека, мы расследуем причины других необратимых последствий. Мы просим людей действовать очень ответственно при ликвидации этих последствий, не убирать наклоненные деревья, которые представляют угрозу, не пытаться ремонтировать электрические неисправности, набраться терпения, дождаться специальных служб", – сказал мэр Йонишского района Виталийс Гайлюс.

Как сообщалось, в Литву после 30-градусной жары пришли грозы со шквальным ветром, в отдельных местах выпал град размером с теннисный мяч.

А предыдущая ночь в Литве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений.