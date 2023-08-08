У Туреччині розповіли про подальші дії для відновлення "зернової угоди"

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Туреччина намагатиметься відродити "зернову угоду", яку зірвала Росія.

Про це він сказав послам у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За словами голови турецького зовнішньополітичного відомства, пріоритетом Анкари буде збереження спокою в Чорноморському регіоні та блокування спроб поставити його під загрозу.

"Ми продовжимо наші контакти з усіма сторонами задля відродження Чорноморської зернової ініціативи, яка зачіпає кожне домогосподарство у світі", – сказав Фідан, підкресливши, що Туреччина є "єдиним актором, який може це зробити".

Раніше повідомлялося, що очікуваний візит президента РФ Владіміра Путіна до Туреччини може відбутися наприкінці серпня.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Президент Туреччини заявив, що вірить у можливість продовжити Чорноморську зернову ініціативу після його переговорів із Путіним.

2 серпня Ердоган і Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили "зернову угоду" та візит глави Кремля до Туреччини.

За підсумками зустрічі у Саудівській Аравії щодо української "формули миру" Київ повідомив, що Туреччина висловила готовність "виступити лідером у реалізації пункту Формули миру щодо продовольчої безпеки".