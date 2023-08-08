В Турции рассказали о дальнейших действиях для возобновления "зерновой сделки"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция будет пытаться возродить "зерновую сделку", которую сорвала Россия.

Об этом он сказал послам в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, главным приоритетом Анкары будет сохранение спокойствия в Черноморском регионе и блокирование попыток поставить его под угрозу.

"Мы продолжим наши контакты со всеми сторонами для возрождения Черноморской зерновой инициативы, которая затрагивает каждое домохозяйство в мире", – сказал Фидан, подчеркнув, что Турция является "единственным актором, который может это сделать".

Ранее сообщалось, что ожидаемый визит президента РФ Владимира Путина в Турцию может состояться в конце августа.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

Президент Турции заявил, что верит в возможность продолжить Черноморскую зерновую инициативу после его переговоров с Путиным.

2 августа Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили "зерновую сделку" и визит главы Кремля в Турцию.

По итогам встречи в Саудовской Аравии по украинской "формуле мира" Киев сообщил, что Турция выразила готовность "выступить лидером в реализации пункта Формулы мира по продовольственной безопасности".