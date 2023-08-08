Камнепады и оползни на дорогах: в Норвегии показали первые фото последствий шторма "Ганс"

В результате непогоды на юге Норвегии после прихода шторма "Ганс" отменили ряд поездов и авиарейсов, на многих дорогах произошли серьезные оползни и камнепады, а в низинах – подтопления.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Железнодорожное сообщение между Осло и международным аэропортом до сих пор приостановлено, не ходят поезда и на ряде других направлений. Многие авиарейсы отменили.

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Ряд участков автомобильных дорог закрыты из-за камнепадов, оползней и подтоплений, также отменили отдельные паромы.

Несколько десятков семей заблаговременно эвакуировали из-за высокого риска затопления их домов или оползней.

PHOTO: FRODE MESKAU / NRK

Норвежские медиа приводят подробный перечень проблем с сообщением для тех, кто отправляется в путь несмотря на непогоду, в этом списке – несколько десятков пунктов.

Photo: Rune Stenslette

FOTO: TIPSER

Напомним, перед приближением непогоды в ряде районов Норвегии объявили красный уровень предупреждения.

Шторм затронул также соседнюю Швецию, приведя к перебоям с транспортом и электроснабжением. Из-за вызванных непогодой повреждений сошел с рельсов пассажирский поезд.