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Камнепады и оползни на дорогах: в Норвегии показали первые фото последствий шторма "Ганс"

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Вторник, 8 августа 2023, 10:37

В результате непогоды на юге Норвегии после прихода шторма "Ганс" отменили ряд поездов и авиарейсов, на многих дорогах произошли серьезные оползни и камнепады, а в низинах – подтопления.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Железнодорожное сообщение между Осло и международным аэропортом до сих пор приостановлено, не ходят поезда и на ряде других направлений. Многие авиарейсы отменили. 

 
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Ряд участков автомобильных дорог закрыты из-за камнепадов, оползней и подтоплений, также отменили отдельные паромы.

Несколько десятков семей заблаговременно эвакуировали из-за высокого риска затопления их домов или оползней.

 
PHOTO: FRODE MESKAU / NRK

Норвежские медиа приводят подробный перечень проблем с сообщением для тех, кто отправляется в путь несмотря на непогоду, в этом списке – несколько десятков пунктов.

 
Photo:  Rune Stenslette
 
FOTO: TIPSER

Напомним, перед приближением непогоды в ряде районов Норвегии объявили красный уровень предупреждения.

Шторм затронул также соседнюю Швецию, приведя к перебоям с транспортом и электроснабжением. Из-за вызванных непогодой повреждений сошел с рельсов пассажирский поезд.

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Норвегия стихийные бедствия