Естонію накрило буревієм: без електрики тисячі людей, перервано судноплавство

В Естонії потужний вітер і дощ залишили без електрики понад 9700 споживачів, а також перервали судноплавне сполучення з островом Рухну.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Postimees.

Влада країни оголосила попередження першого рівня по всій країні після того, як у понеділок попередження найвищого, третього рівня, надіслали лише в деяких повітах.

Фото: Madis Veltman

Згідно з попередженням першого рівня, у певних ситуаціях погодні умови можуть бути небезпечними.

Повідомляється, що в Таллінні негода в кількох місцях повалила дерева біля житлових будинків. Одне з них впало на автомобіль.

Повідомлялося, що внаслідок негоди на півдні Норвегії після приходу шторму "Ганс" скасовані низка потягів та рейсів, на багатьох дорогах сталися серйозні зсуви та каменепади, а у низинах – підтоплення.

Шторм зачепив також сусідню Швецію, призвівши до перебоїв з транспортом та електропостачанням. Через спричинені негодою пошкодження зійшов з рейок пасажирський потяг.