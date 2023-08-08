Эстонию накрыла буря: без электричества тысячи людей, прервано судоходство

В Эстонии мощный ветер и дождь оставили без электричества более 9700 потребителей, а также прервали судоходное сообщение с островом Рухну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Postimees.

Естонские власти из-за непогоды объявили предупреждение первого уровня по всей стране после того, как в понедельник предупреждение самого высокого, третьего уровня, прислали только в некоторых районах.

Фото: Madis Veltman

Согласно предупреждению первого уровня, в определенных ситуациях погодные условия могут быть опасными.

Сообщается, что в Таллинне непогода в нескольких местах повалила деревья возле жилых домов. Одно из них упало на автомобиль.

Напомним, в результате непогоды на юге Норвегии после прихода шторма "Ганс" отменены ряд поездов и рейсов, на многих дорогах произошли серьезные оползни и камнепады, а в низинах – подтопления.

Шторм затронул также соседнюю Швецию, приведя к перебоям с транспортом и электроснабжением. Из-за вызванных непогодой повреждений сошел с рельсов пассажирский поезд.