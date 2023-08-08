Румунія підтримає участь Молдови в регіональній оборонній ініціативі

Молдова отримає підтримку Румунії у планах приєднатися до регіональної безпекової ініціативи міністрів оборони Південно-Східної Європи (SEDM).

Про це, як пише "Європейська правда", заявив під час візиту до Молдови міністр оборони Румунії Анджел Тилвар, якого цитує Міноборони Республіки.

Як йдеться у повідомленні, співрозмовники оцінили конкретні кроки, які має зробити Молдова для підготовки процесу приєднання до цього регіонального формату військово-політичних консультацій.

"Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, щоб мета приєднання Молдови до SEDM була досягнута під час головування Румунії (до липня 2025 року) в цьому форумі", – заявив Тилвар.

На думку міністра оборони Румунії, "повноправне членство Молдови в цій ініціативі зміцнить регіональний і міжнародний статус країни та надасть нові можливості для військового співробітництва з країнами регіону".

Учасниками SEDM є Албанія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Грузія, Греція, Італія, Чорногорія, Румунія, Сербія, Словенія, Північна Македонія, Туреччина, США та Україна. Молдова має статус спостерігача в організації.

Раніше повідомлялося, що міністри оборони Молдови та Румунії Анатолій Носатий і Анджел Тилвар провели переговори в Кишиневі, під час яких молдовська сторона прийняла партію румунської військової допомоги.

Раніше повідомлялося, що до Молдови прибула перша партія обладнання, наданого Європейським фондом миру (EPF) для молдовських військових, а також військова допомога від США.