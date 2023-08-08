Румыния поддержит участие Молдовы в региональной оборонной инициативе

Молдова получит поддержку Румынии в планах присоединиться к региональной инициативе по безопасности министров обороны Юго-Восточной Европы (SEDM).

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил во время визита в Молдову министр обороны Румынии Анджел Тилвар, которого цитирует Минобороны Республики.

Как сказано в сообщении, собеседники оценили конкретные шаги, которые должна сделать Молдова для подготовки процесса присоединения к этому региональному формату военно-политических консультаций.

"Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку, чтобы цель присоединения Молдовы к SEDM была достигнута во время председательства Румынии (до июля 2025 года) в этом форуме", – заявил Тилвар.

По мнению министра обороны Румынии, "полноправное членство Молдовы в этой инициативе укрепит региональный и международный статус страны и предоставит новые возможности для военного сотрудничества со странами региона".

Участниками SEDM являются Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Грузия, Греция, Италия, Черногория, Румыния, Сербия, Словения, Северная Македония, Турция, США и Украина. Молдова имеет статус наблюдателя в организации.

Ранее сообщалось, что министры обороны Молдовы и Румынии Анатолий Носатый и Анджел Тилвар провели переговоры в Кишиневе, во время которых молдовская сторона приняла партию румынской военной помощи.

Ранее сообщалось, что в Молдову прибыла первая партия оборудования, предоставленного Европейским фондом мира (EPF) для молдовских военных, а также военная помощь от США.