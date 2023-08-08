В Польше после скандала уволили министра здравоохранения после скандала

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил об отставке министра здравоохранения Адама Недзельского.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

"Я решил принять отставку министра здравоохранения Адама Недзельского. В то же время я решил предложить эту функцию депутату Катажине Сойке", – сказал Моравецкий.

Адам Недзельский находился в должности почти 3 года, на время его правления пришлась пандемия коронавируса.

Отставка стала отголоском волны критики после публикации в блоге главы польского Минздрава, где он обнародовал персональные данные врача из Познани и группы лекарств, которые тот выписал себе сам. Это вызвало скандал в медицинской среде и почти повсеместное требование медиков о его отставке.

Моравецкий, объявляя об отставке Недзельского, сказал: "Я обязуюсь обеспечить, чтобы работа, которая проводится в Министерстве здравоохранения, осуществлялась беспрепятственно".

"Я хочу поблагодарить министра Адама Недзельского за то, что он взял на себя эту архисложную функцию в то время, когда разразилась глобальная пандемия. Это было очень сложное время, Covid-19, когда нужно было выполнять новые, дополнительные, очень сложные задачи, которые никто раньше не тестировал, никто раньше не учился", – отметил глава правительства.

Он также отметил, что "избирательная кампания – это особое время". Это такой период, когда мы должны быть особенно чувствительными к любой ошибке, к одному лишнему слову, даже в тот момент, когда разоблачается ложь и манипуляции противоположной стороны", – сказал польский премьер.

Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда назначил парламентские выборы в стране на 15 октября.