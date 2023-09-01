Експрем'єрка Фінляндії Санна Марін у п’ятницю залишить посаду очільника Соціал-демократичної партії (SDP), ім’я її наступника або наступниці стане відомим до кінця дня.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Опівдні очікується прощальна промова Санни Марін. Планувалася також її пресконференція, але подію скасували.

Надвечір соціал-демократи зберуться для голосування за нового лідера політичної сили, вибори відбудуться близько 17:40.

На 18:30 анонсований брифінг нового очільника або очільниці SDP.

Нагадаємо, Санна Марін, яка стала наймолодшою прем’єркою у Європі, вирішила залишити посаду лідера партії після парламентських виборів навесні 2023 року, коли есдеки опинилися на третій сходинці та не увійшли до складу нового уряду.

Особисто для Марін та для партії вибори одночасно стали і перемогою, і поразкою – хоч вони і не увійшли до уряду, есдекам вдалося збільшити представництво у парламенті на три мандати, а сама прем'єрка зайняла друге місце у країні за кількістю відданих особисто за неї голосів.

Також у травні Марін оголосила, що розлучається з чоловіком після 19 років спільного життя.