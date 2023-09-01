Санна Марин – последний день во главе своей партии, преемника выберут к вечеру

Экс-премьер Финляндии Санна Марин в пятницу покинет пост главы Социал-демократической партии (SDP), имя ее преемника или преемницы станет известным до конца дня.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В полдень ожидается прощальная речь Санны Марин. Планировалась также ее пресс-конференция, но событие отменили.

К вечеру социал-демократы соберутся для голосования за нового лидера политической силы, выборы состоятся около 17:40.

На 18:30 анонсирован брифинг нового главы или руководительницы SDP.

Напомним, Санна Марин, которая стала самым молодым премьером в Европе, решила покинуть пост лидера партии после парламентских выборов весной 2023 года, когда эсдеки оказались на третьем месте и не вошли в состав нового правительства.

Лично для Марин и для партии выборы одновременно стали и победой, и поражением – хоть они и не вошли в правительство, эсдекам удалось увеличить представительство в парламенте на три мандата, а сама премьер заняла второе место в стране по количеству отданных лично за нее голосов.

Также в мае Марин объявила, что разводится с мужем после 19 лет совместной жизни.