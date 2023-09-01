Нове опитування демонструє різке падіння підтримки уряду Німеччини

У Німеччині урядова коаліція на чолі із канцлером Олафом Шольцом не в змозі повернути підтримку виборців попри зусилля, спрямовані на демонстрацію єдності.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування Deutschlandtrend, яке наводить DW.

Дані опитування свідчать про рекордно низький рейтинг уряду Шольца в той час, як опозиційні консервативні християнські демократи (ХДС) та ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) продовжують свою тенденцію до зростання.

Опитування показало, що лише 19% респондентів сказали, що вони "дуже задоволені" або "задоволені" роботою уряду Шольца.

Це найнижчий рейтинг задоволеності німецьким урядом від початку роботи коаліції в грудні 2021 року.

Зокрема, опитування засвідчило падіння підтримки німецьких "зелених". У травні 2021 року близько 50% респондентів заявили, що розглядають можливість голосування за "зелених", а зараз ця цифра знизилася до 32%.

Згідно з опитуванням, якби вибори в Німеччині відбулися в неділю, то найбільшу підтримку отримав би опозиційний консервативний блок ХДС/ХСС – 29%.

Ультраправа АдН також зберегла тенденцію до зростання: згідно з опитуванням, вона є другою за силою партією з 22% – рекордно високим показником для опитувань Deutschlandtrend.

Опитування для Deutschlandtrend було проведене соціологічною компанією Infratest з 28 липня по 30 серпня. Всього опитали 1310 виборців.

За даними останніх опитувань, більшість німців зараз незадоволені роботою канцлера Олафа Шольца вперше з моменту його вступу на посаду у 2021 році.

Опитування інституту дослідження громадської думки INSA для газети Bild засвідчило, що майже дві третини громадян Німеччини хотіли б бачити на чолі країни новий уряд.