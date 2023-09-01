Новый опрос демонстрирует резкое падение поддержки правительства Германии

В Германии правительственная коалиция во главе с канцлером Олафом Шольцем не в состоянии вернуть поддержку избирателей, несмотря на усилия, направленные на демонстрацию единства.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса Deutschlandtrend, которое приводит DW.

Данные опроса свидетельствуют о рекордно низком рейтинге правительства Шольца в то время, как оппозиционные консервативные христианские демократы (ХДС) и ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) продолжают свою тенденцию к росту.

Опрос показал, что только 19% респондентов сказали, что они "очень довольны" или "довольны" работой правительства Шольца.

Это самый низкий рейтинг удовлетворенности немецким правительством с начала работы коалиции в декабре 2021 года.

В частности, опрос показал падение поддержки немецких "зеленых". В мае 2021 года около 50% респондентов заявили, что рассматривают возможность голосования за "зеленых", а сейчас эта цифра снизилась до 32%.

Согласно опросу, если бы выборы в Германии состоялись в воскресенье, то наибольшую поддержку получил бы оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС – 29%.

Ультраправая АдГ также сохранила тенденцию к росту: согласно опросу, она является второй по силе партией с 22% – рекордно высоким показателем для опросов Deutschlandtrend.

Опрос для Deutschlandtrend был проведен социологической компанией Infratest с 28 июля по 30 августа. Всего опросили 1310 избирателей.

По данным последних опросов, большинство немцев сейчас недовольны работой канцлера Олафа Шольца впервые с момента его вступления в должность в 2021 году.

Опрос института исследования общественного мнения INSA для газеты Bild показал, что почти две трети граждан Германии хотели бы видеть во главе страны новое правительство.