У Європі розгромили балканський наркокартель і конфіскували 2,7 тонни кокаїну

Правоохоронці Бразилії та семи європейських держав здійснили спільну операцію проти наркокартелю, підозрюваного в контрабанді кокаїну з Південної Америки до Європейського Союзу.

Деталі операції, що відбулась ще 24 серпня, в п’ятницю розкрило поліцейське агентство ЄС Європол, пише "Європейська правда".

В операції, яку очолювала Сербія, брали участь правоохоронні органи Бразилії, Хорватії, Франції, Польщі, Португалії, Іспанії та Словенії, а також Морський аналітичний та оперативний центр з боротьби з наркотиками.

Дії правоохоронців були спрямовані проти угруповання, проти якого ще в січні 2022-го почала розслідування Сербія, а згодом – долучились й інші держави.

Угруповання очолював громадянин Сербії спільно з "координаторами", які через зашифровані канали організовували контрабанду наркотиків. У фокусі розслідування було судно, капітани якого – громадяни України та Чехії – кілька разів відвідували Західну Африку, щоб підготуватись до "контрабандних операцій".

Під час операції 24 серпня правоохоронці здійснили обшуки за 15 адресами й арештували шістьох осіб, а також конфіскували 2,7 тонни кокаїну на борту судна, два автомобілі класу люкс, розкішні годинники й понад 550 тисяч євро готівкою.

Фото: Європол

Також правоохоронці під час розслідування заморозили "велику кількість" банківських рахунків та нерухомості.

Раніше в Іспанії також повідомляли про затримання членів так званого "балканського картелю" і вилучення 700 кг кокаїну. А минулого тижня іспанська поліція заявила про вилучення "рекордної" партії кокаїну – 9,5 тонн, захованої поміж коробками з бананами.