В Европе разгромили балканский наркокартель и конфисковали 2,7 тонны кокаина

Правоохранители Бразилии и семи европейских государств провели совместную операцию против наркокартеля, подозреваемого в контрабанде кокаина из Южной Америки в Европейский Союз.

Детали операции, которая состоялась еще 24 августа, в пятницу раскрыло полицейское агентство ЕС Европол, пишет "Европейская правда".

В операции, которую возглавляла Сербия, участвовали правоохранительные органы Бразилии, Хорватии, Франции, Польши, Португалии, Испании и Словении, а также Морской аналитический и оперативный центр по борьбе с наркотиками.

Действия правоохранителей были направлены против группировки, против которой еще в январе 2022-го начала расследование Сербия, а впоследствии – присоединились и другие государства.

Группировку возглавлял гражданин Сербии совместно с "координаторами", которые через зашифрованные каналы организовывали контрабанду наркотиков. В фокусе расследования было судно, капитаны которого – граждане Украины и Чехии – несколько раз посещали Западную Африку, чтобы подготовиться к "контрабандным операциям".

Во время операции 24 августа правоохранители провели обыски по 15 адресам и арестовали шесть человек, а также конфисковали 2,7 тонны кокаина на борту судна, два автомобиля класса люкс, роскошные часы и более 550 тысяч евро наличными.

ФОТО: ЕВРОПОЛ

Также правоохранители в ходе расследования заморозили "большое количество" банковских счетов и недвижимости.

Ранее в Испании также сообщали о задержании членов так называемого "балканского картеля" и изъятии 700 кг кокаина. А на прошлой неделе испанская полиция заявила об изъятии "рекордной" партии кокаина – 9,5 тонн, спрятанной между коробками с бананами.