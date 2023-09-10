Розвідка Британії розповіла, як у РФ хочуть боротися з "бавовною" на далеких тилових аеродромах

Британська розвідка вважає, що безпілотники, якими атакують російські аеродроми у глибокому тилу, майже точно запускають з території РФ, та що "волонтерські загони" лише частково допоможуть боротися з цим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про війну в Україні від 10 вересня.

Розвідка звернула увагу на інформацію з Росії, що у Псковській області, неподалік кордону з Естонією, місцевий губернатор розпорядився організувати "волонтерські патрулі" для запобігання подальшим атакам на військовий аеродром "Крести", де 29 серпня зазнали пошкоджень два Іл-76.

"З огляду на обмежену дальність безпілотників-квадрокоптерів, їх майже точно запускають з території РФ", – зазначають аналітики.

У загони для боротьби з безпілотниками записалися близько 800 осіб, яких планують розділяти на групи по 50 та віддавати для патрулювання певні зони, як прикордонні райони, важливі об’єкти інфраструктури та аеродроми.

"Створення таких волонтерських патрулів ймовірно стане елементом стримування і дасть якийсь захист від того, щоби квадрокоптери запускали безпосередньо поруч з аеродромом", – пише розвідка.

Однак з досвіду збивати безпілотники зі стрілецької зброї виявилося складно, тож росіянам для захисту цих об’єктів все одно будуть потрібні серйозні системи ППО з радарами та складнішими засобами захоплення цілі.

Також розвідка вказує, що залучення волонтерських патрулів свідчить про нестачу кадрового персоналу для подібних завдань.

Нагадаємо, ексголова розвідки Фінляндії назвав українську атаку по аеродрому під Псковом "найуспішнішою" з подібних ударів.

У попередньому огляді розповідали, що росіяни скоріш за все почали перекидати під Роботине додаткові сили, що зменшить наступальні можливості РФ на інших ділянках фронту.