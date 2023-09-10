Разведка Британии рассказала, как в РФ хотят бороться с "хлопком" на дальних тыловых аэродромах

Британская разведка считает, что беспилотники, которыми атакуют российские аэродромы в глубоком тылу, почти точно запускают с территории РФ, и что "волонтерские отряды" лишь частично помогут бороться с этим.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о войне в Украине от 10 сентября.

Разведка обратила внимание на информацию из России, что в Псковской области, недалеко от границы с Эстонией, местный губернатор распорядился организовать "волонтерские патрули" для предотвращения дальнейших атак на военный аэродром "Кресты", где 29 августа получили повреждения два Ил-76.

"Учитывая ограниченную дальность беспилотников-квадрокоптеров, их почти точно запускают с территории РФ", – отмечают аналитики.

В отряды для борьбы с беспилотниками записались около 800 человек, которых планируют разделять на группы по 50 и отдавать для патрулирования определенные зоны, как пограничные районы, важные объекты инфраструктуры и аэродромы.

"Создание таких волонтерских патрулей вероятно станет элементом сдерживания и даст некую защиту от того, чтобы квадрокоптеры запускали непосредственно рядом с аэродромом", – пишет разведка.

Однако по опыту сбивать беспилотники из стрелкового оружия оказалось сложно, поэтому россиянам для защиты этих объектов все равно потребуются серьезные системы ПВО с радарами и более сложными средствами захвата цели.

Также разведка указывает, что привлечение волонтерских патрулей свидетельствует о недостатке кадрового персонала для подобных задач.

Напомним, экс-глава разведки Финляндии назвал украинскую атаку по аэродрому под Псковом "самой успешной" из подобных ударов.

В предыдущем обзоре рассказывали, что россияне скорее всего начали перебрасывать под Роботино дополнительные силы, что уменьшит наступательные возможности РФ на других участках фронта.