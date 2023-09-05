Шольц, як і хотів, отримав порцію мемів через фото з пов’язкою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який опублікував фото з "піратською" пов’язкою на оці після падіння, очікувано спровокував хвилю мемів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Не можу дочекатися, щоб побачити меми. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є насправді", – заявив Шольц напередодні під час публікації фото з пов'язкою.

Користувачі не змусили себе чекати, і вже за кілька годин у соцмережах з'явилися десятки мемів із Шольцом.

Більшість із них мають відсилання до піратів. Канцлера порівнюють із капітаном Джеком Горобцем та іншими персонажами франшизи "Пірати Карибського моря", а також піратом Пейнті із заставки мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани".

У деяких мемах Шольца зображують як особу Партії піратів Німеччини, заснованої 2006 року.

В інших – тим, хто рекламує сайти для скачування піратського контенту.

Фотографію глави німецького уряду зіставили і з магшотом експрезидента США Дональда Трампа, який нещодавно також розійшовся на меми.

У коментарях до посту Шольца користувачі бажають канцлеру якнайшвидшого одужання і повернення в стрій.

Раніше речниця Шольца заявила, що 65-річний канцлер впав під час пробіжки і отримав синці на обличчі, підтвердивши попередні повідомлення німецьких ЗМІ.

У зв’язку з цим Шольц скасував запланований на неділю передвиборчий виступ у південно-центральній землі Гессен.

Останні опитування свідчать, що майже три чверті німців незадоволені роботою керівної коаліції на чолі з Соціал-демократичною партією і канцлером Олафом Шольцом.