Шольц, як і хотів, отримав порцію мемів через фото з пов’язкою
Вівторок, 5 вересня 2023, 08:21
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який опублікував фото з "піратською" пов’язкою на оці після падіння, очікувано спровокував хвилю мемів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.
"Не можу дочекатися, щоб побачити меми. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є насправді", – заявив Шольц напередодні під час публікації фото з пов'язкою.
Користувачі не змусили себе чекати, і вже за кілька годин у соцмережах з'явилися десятки мемів із Шольцом.
Більшість із них мають відсилання до піратів. Канцлера порівнюють із капітаном Джеком Горобцем та іншими персонажами франшизи "Пірати Карибського моря", а також піратом Пейнті із заставки мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани".
September 4, 2023
У деяких мемах Шольца зображують як особу Партії піратів Німеччини, заснованої 2006 року.
Würde wählen. pic.twitter.com/ZYM7b3UlpF— Jaid (@Jaidchen) September 4, 2023
В інших – тим, хто рекламує сайти для скачування піратського контенту.
September 4, 2023
Фотографію глави німецького уряду зіставили і з магшотом експрезидента США Дональда Трампа, який нещодавно також розійшовся на меми.
Neues Meme ist da pic.twitter.com/KpjD9l0X13— bukki. (@derbukki) September 4, 2023
У коментарях до посту Шольца користувачі бажають канцлеру якнайшвидшого одужання і повернення в стрій.
Раніше речниця Шольца заявила, що 65-річний канцлер впав під час пробіжки і отримав синці на обличчі, підтвердивши попередні повідомлення німецьких ЗМІ.
У зв’язку з цим Шольц скасував запланований на неділю передвиборчий виступ у південно-центральній землі Гессен.
Останні опитування свідчать, що майже три чверті німців незадоволені роботою керівної коаліції на чолі з Соціал-демократичною партією і канцлером Олафом Шольцом.