У Франції 150 мешканців багатоповерхівок евакуювали серед ночі через загрозу обвалу

У місті на півдні Франції близько 150 мешканців багатоповерхівок зі статусом соціального житла змушені були серед ночі вибігати надвір через загрозу обвалу.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Випадок стався у південному місті Мартіг з населенням близько 50 тисяч, що розташоване західніше Марселя і з одного боку омивається Середземним морем, а з іншого – озером.

Будівля – багатоквартирний будинок 1970-х років, що здається в оренду як соціальне житло. Після того, як мешканці серед ночі забили тривогу через підозрілий тріск і появу великої тріщини у стіні над сходами між поверхами, служби ухвалили рішення про евакуацію двох будинків.

"Було чути тріск і потім гучний "бум". Я одразу подумала, що це щось подібне до того, що сталося у Марокко (де днями стався потужний землетрус із тисячами жертв – Ред.)", – розповідає одна з мешканок.

Людям заборонили повертатися за речима, довкола будинків виставили периметр безпеки на випадок обвалу.

Більшість мешканців змогли тимчасово розміститися у родичів та друзів, решті запропонували місце у спортзалі.

Будівлі розташовані у жвавому кварталі міста. Компанії-управителю вже тривалий час закидають бездіяльність у підтриманні адекватного стану будинків та піднімали питання про переселення людей. ЗМІ з посиланням на обізнані джерела повідомляють, нібито три роки тому міська влада попередила управителя про небезпечний стан будівлі та навіть виділила кошти на потрібні роботи, але нічого так і не зробили.

Компанія-управитель соціального житла має у розпорядженні близько 33 тисяч будівель на півдні країни, дві третини з них ближчим часом мають пройти серйозну реконструкцію. На це закладають близько 4 млрд євро, роботи почнуться з наступного року і сукупно триватимуть майже два десятиліття.

Нагадаємо, в Англії з початком навчального року закрили десятки шкіл через ненадійний бетон у конструкції, після оцінки цього матеріалу як небезпечного.

Уряд з’ясовував ризики цього типу бетону з 2018 року, коли раптово обвалився дах початкової школи в Грейвсенді у графстві Кент.