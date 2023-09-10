Во Франции 150 жителей многоэтажек эвакуировали среди ночи из-за угрозы обвала

В городе на юге Франции около 150 жителей многоэтажек со статусом социального жилья вынуждены были среди ночи выбегать на улицу из-за угрозы обвала.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в южном городе Мартиг с населением около 50 тысяч, расположенном западнее Марселя и с одной стороны омывается Средиземным морем, а с другой – озером.

Здание – многоквартирный дом 1970-х годов, сдаваемый в аренду как социальное жилье. После того, как жильцы среди ночи забили тревогу из-за подозрительного треска и появления большой трещины в стене над лестницей между этажами, службы приняли решение об эвакуации этого и соседнего дома.

"Был слышен треск и затем громкий "бум". Я сразу подумала, что это что-то вроде того, что произошло в Марокко (где на днях произошло мощное землетрясение с тысячами жертв – Ред.)", – рассказывает одна из жительниц.

Людям запретили возвращаться за вещами, вокруг домов выставили периметр безопасности на случай обвала.

Большинство жителей смогли временно разместиться у родственников и друзей, остальным предложили место в спортзале.

Здания расположены в оживленном квартале города. Компанию-управителя уже длительное время обвиняют в бездействии в поддержании адекватного состояния домов и поднимали вопрос о переселении людей. СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщают, что якобы три года назад городские власти предупредили управляющего об опасном состоянии здания и даже выделили средства на необходимые работы, но ничего так и не сделали.

Компания-управитель социального жилья располагает около 33 тысяч зданий на юге страны, две трети из них в ближайшее время должны пройти серьезную реконструкцию. На это закладывают около 4 млрд евро, работы начнутся со следующего года и совокупно продлятся почти два десятилетия.

Напомним, в Англии с началом учебного года закрыли десятки школ из-за ненадежного бетона в конструкции, после оценки этого материала как опасного.

Правительство выясняло риски этого типа бетона с 2018 года, когда внезапно обвалилась крыша начальной школы в Грейвсенде в графстве Кент.