Совет Европы отреагировал на фиктивные "выборы" россиян в Украине

Фиктивные "выборы", которые Россия провела на днях на оккупированных территориях Украины, являются недействительными в соответствии с международным правом.

Об этом говорится в совместном заявлении главы Комитета министров Совета Европы Кришьяниса Кариньша, президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокса и Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич, пишет "Еврпейская правда".

"Мы решительно осуждаем нелегитимные бутафорские "выборы", состоявшиеся 8-10 сентября 2023 года на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины", – заявило руководство Совета Европы.

Руководители СЕ отметили, что проведенные с грубым нарушением международного права так называемые "выборы" являются еще одной иллюстрацией отрицания Российской Федерацией ценностей демократии, прав человека и верховенства права, которые поддерживает Совет Европы.

"Решение российских властей организовать их является лишь последним в череде незаконных и вредных решений, принятых ею с момента исключения Российской Федерации из нашей организации в результате ее агрессивной войны против Украины.

Эти фиктивные "выборы" могут только считаться недействительными в соответствии с международным правом", – говорится в заявлении.

Кариньш, Кокс и Пейчинович-Бурич подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Напомним, представитель Европейской комиссии Петер Стано неделю назад осудил проведение Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон никогда не признает результатов этих псевдовыборов.

Британская разведка утверждает, что проведением псевдовыборов на оккупированных территориях Украины путинская "Единая Россия" стремится закрепить там влияние Кремля.



