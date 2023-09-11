Болгарія сподівається приєднатися до Шенгенської зони до кінця року

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив у неділю, що країна матиме дві можливості приєднатися до безвізової Шенгенської зони цього року, а саме в жовтні та в грудні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Болгарія і Румунія претендують на членство в Шенгенській зоні, але Нідерланди і Австрія продовжують блокувати цей процес, посилаючись на недостатній контроль над нелегальними міграційними потоками як на проблему.

У той час, як Нідерланди і Австрія заблокували членство Болгарії в Шенгенській зоні, Румунію блокує тільки Австрія.

"Я не можу гарантувати, що ми станемо частиною Шенгену в жовтні", – визнав болгарський прем'єр-міністр, маючи на увазі виборчу кампанію в Нідерландах, які разом з Австрією продовжують виступати проти членства Болгарії. На думку Денкова, у Нідерландах зосередяться на цьому питанні під час кампанії.

Тим не менш, Денков впевнений, що головування Іспанії в Раді ЄС допоможе Болгарії та Румунії на шляху до Шенгену, оскільки Мадрид пообіцяв, що наступний шанс для Болгарії та Румунії буде в грудні.

Болгарський прем'єр також стверджує, що Іспанія підтримує обидві країни, і одним з пріоритетів іспанського головування є прийняття Болгарії та Румунії до Шенгену.

Денков зазначив, що якщо Болгарія виконає всі зобов'язання і прийме необхідне законодавство, ні в кого не буде суттєвих аргументів проти прийняття країни до Шенгену.

Нагадаємо, депутати Європарламенту ухвалили у липні резолюцію із закликом до Європейської ради схвалити приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони до кінця 2023 року.

У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди.