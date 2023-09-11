Болгария надеется присоединиться к Шенгенской зоне до конца года

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил в воскресенье, что страна будет иметь две возможности присоединиться к безвизовой Шенгенской зоне в этом году, а именно в октябре и в декабре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Болгария и Румыния претендуют на членство в Шенгенской зоне, но Нидерланды и Австрия продолжают блокировать этот процесс, ссылаясь на недостаточный контроль над нелегальными миграционными потоками как на проблему.

В то время, как Нидерланды и Австрия заблокировали членство Болгарии в Шенгенской зоне, Румынию блокирует только Австрия.

"Я не могу гарантировать, что мы станем частью Шенгена в октябре", – признал болгарский премьер-министр, имея в виду избирательную кампанию в Нидерландах, которые вместе с Австрией продолжают выступать против членства Болгарии. По мнению Денкова, в Нидерландах сосредоточатся на этом вопросе во время кампании.

Тем не менее, Денков уверен, что председательство Испании в Совете ЕС поможет Болгарии и Румынии на пути к Шенгену, поскольку Мадрид пообещал, что следующий шанс для Болгарии и Румынии будет в декабре.

Болгарский премьер также утверждает, что Испания поддерживает обе страны, и одним из приоритетов испанского председательства является принятие Болгарии и Румынии в Шенген.

Денков отметил, что если Болгария выполнит все обязательства и примет необходимое законодательство, ни у кого не будет существенных аргументов против принятия страны в Шенген.

Напомним, депутаты Европарламента приняли в июле резолюцию с призывом к Европейскому совету одобрить присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне до конца 2023 года.

В декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии. Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды.