У Вірменії стартують спільні зі США навчання

У Вірменії розпочинаються спільні зі США навчання Eagle Partner 2023 у межах підготовки до участі в міжнародних миротворчих місіях.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє News.am.

Навчання пройдуть 11-20 вересня на базі навчального центру миротворчих сил "Зар" і N-ського навчального центру Міністерства оборони Вірменії.

Навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між конфліктуючими сторонами під час виконання миротворчих завдань.

Раніше повідомлялося, що мета навчань – підвищення рівня злагодження підрозділів, що беруть участь у міжнародних миротворчих місіях, обмін передовим досвідом у сфері управління і тактичної комунікації, підвищення готовності вірменського підрозділу до планових оцінок концепції оперативного потенціалу програми НАТО "Партнерство задля миру".

Нагадаємо, нещодавно прем’єр країни Нікол Пашинян заявив, що залежність Вірменії у сфері безпеки від одного центру, яким була Росія, виявилась стратегічною помилкою.

На початку цього року Міноборони Вірменії повідомило Організації договору колективної безпеки, що Єреван не вважає за доцільне проводити у країні військові навчання організації. Потім Вірменія відмовилася від своєї квоти заступника генерального секретаря ОДКБ.

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