Украина и Германия намерены построить ветровую электростанцию возле ЧАЭС

Украина и Германии могут построить возле Чернобыльской АЭС ветровую электростанцию для большего использования возобновляемых источников энергии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

На встрече в украинском Министерстве экологии глава МИД Германии Анналена Бербок подписала соответствующую декларацию о намерениях.

По словам министра иностранных дел ФРГ, зеленая электроэнергия из Чернобыля – это также будущий вариант мира.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая посещает Украину с визитом, где в частности обсудил с ней укрепление устойчивости энергетической сферы.

Также федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Украину посетила электроподстанцию под Киевом.

Бербок прибыла в Киев на поезде рано утром с четвертым визитом с начала российской агрессии. Сначала поездку держали в тайне из соображений безопасности. За неделю до начала сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке визит также был задуман как знак солидарности.

Бербок по прибытии в Киев заявила о готовности Берлина поддерживать Украину на пути в ЕС.