Австрія прагне вирішити конфлікт із послом ЄС щодо слів про газ із РФ

Австрія намагається заспокоїти скандал, який виник після слів представника ЄС у Відні Мартіна Зельмайра про те, що Відень надто повільно скорочує закупівлю російського газу.

Як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг дав зрозуміти, що його уряд прагне вирішити конфлікт із послом ЄС в країні.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб різко зменшити нашу енергетичну залежність від Росії, і ми будемо продовжувати це робити", – зазначив Шалленберг.

Очільник зовнішньополітичного відомства Австрії закликав зосередитися на збереженні єдності та згуртованості в ЄС у боротьбі із загарбницькою війною РФ проти України.

"Ми можемо подолати виклики, що стоять перед нами, лише об'єднавши зусилля", – наголосив він.

Австрійські посадовці наполягають на тому, що залежність країни від російського газу є тимчасовою, і що вона відмовиться від газу з РФ до 2027 року. За останні півтори року частка російського газу в Австрії скоротилася з 80% до в середньому 56%.

Втім, є сумни щодо цього плану, адже головна нафтогазова компанія країни OMV підписала довгострокову угоду про постачання газу з російським "Газпромом" за часів колишнього канцлера Себастьяна Курца, з якої, за словами керівництва компанії, практично неможливо вийти.

Раніше у Єврокомісії заявили, що очільник представництва в Австрії обрав недоречні формулювання у своєму висловлюванні про те, що Відень надто повільно скорочує закупівлю російського газу.

Перед цим міністерство закордонних справ Австрії заявило, що викликає представника ЄС у Відні Мартіна Зельмайра, який критикує країну за повільні темпи відмови від російського газу.

Водночас міністерка енергетики Австрії Леонор Гевесслер закликала вітчизняних постачальників прискорити процес відмови від російського газу на зустрічі з енергетичними компаніями. Водночас федерація австрійської промисловості закликала уряд вжити додаткових заходів для забезпечення надійного газопостачання.

А канцлер Австрії Карл Негаммер виправдав продовження постачання газу з РФ, серед іншого, відсутністю альтернатив.