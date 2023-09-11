Австрия стремится разрешить конфликт с послом ЕС из-за слов о газе из РФ

Австрия пытается успокоить скандал, который возник после слов представителя ЕС в Вене Мартина Зельмайра о том, что Вена слишком медленно сокращает закупку российского газа.

Как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг дал понять, что его правительство стремится решить конфликт с послом ЕС в стране.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы резко уменьшить нашу энергетическую зависимость от России, и мы будем продолжать это делать", – отметил Шалленберг.

Глава внешнеполитического ведомства Австрии призвал сосредоточиться на сохранении единства и сплоченности в ЕС в борьбе с захватнической войной РФ против Украины.

"Мы можем преодолеть вызовы, стоящие перед нами, только объединив усилия", – подчеркнул он.

Австрийские чиновники настаивают на том, что зависимость страны от российского газа является временной, и что она откажется от газа из РФ до 2027 года. За последние полтора года доля российского газа в Австрии сократилась с 80% до в среднем 56%.

Впрочем, есть сомнения относительно этого плана, ведь главная нефтегазовая компания страны OMV подписала долгосрочное соглашение о поставках газа с российским "Газпромом" во времена бывшего канцлера Себастьяна Курца, из которого, по словам руководства компании, практически невозможно выйти.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что глава представительства в Австрии выбрал неуместные формулировки в своем высказывании о том, что Вена слишком медленно сокращает закупку российского газа.

Перед этим министерство иностранных дел Австрии заявило, что вызывает представителя ЕС в Вене Мартина Зельмайра, который критикует страну за медленные темпы отказа от российского газа.

В то же время, министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер призвала отечественных поставщиков ускорить процесс отказа от российского газа на встрече с энергетическими компаниями. В то же время федерация австрийской промышленности призвала правительство принять дополнительные меры для обеспечения надежного газоснабжения.

А канцлер Австрии Карл Нехаммер оправдал продолжение поставок газа из РФ, среди прочего, отсутствием альтернатив.