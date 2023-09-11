Держдеп: Блінкен не контактував з Лавровим на саміті G20

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен не мав контактів із главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим під час саміту лідерів "Групи двадцяти" у Нью-Делі.

Про це йдеться у заяві речника Держдепу США Метью Міллера, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Представник Держдепу запевнив, що між очільниками зовнішньополітичних відомств цих країн не було жодних взаємодій.

"Мені невідомо про будь-які інші взаємодії між американською та російською делегаціями. Не можу виключати, що хтось міг із кимось привітатись у коридорі, але не думаю, що були якісь предметні взаємодії", – зазначив він.

Раніше президент США Джо Байден пояснив відсутність прямого засудження російської агресії проти України в ухваленій на вихідних декларації країн G20 присутністю Росії та Китаю.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю став на захист декларації лідерів G20 щодо війни Росії проти України, щодо якої офіційний Київ висловив розчарування.

Міністерство закордонних справ України розкритикувало суботнє комюніке G20, охарактеризувавши документ як такий, де "нема чим пишатися" в частині щодо агресії Росії проти України.

У погодженні заяві було наголошено на неприпустимості застосування ядерної зброї на тлі війни, що триває, між Росією та Україною.