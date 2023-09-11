Госдеп: Блинкен не контактировал с Лавровым на саммите G20

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не имел контактов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время саммита лидеров "Группы двадцати" в Нью-Дели.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа США Мэтью Миллера, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Представитель Госдепа заверил, что между руководителями внешнеполитических ведомств этих стран не было никаких взаимодействий.

"Мне неизвестно о каких-либо других взаимодействиях между американской и российской делегациями. Не могу исключать, что кто-то мог с кем-то поздороваться в коридоре, но не думаю, что были какие-то предметные взаимодействия", – отметил он.

Ранее президент США Джо Байден объяснил отсутствие прямого осуждения российской агрессии против Украины в принятой на выходных декларации стран G20 присутствием России и Китая.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье встал на защиту декларации лидеров G20 относительно войны России против Украины, по которой официальный Киев выразил разочарование.

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало субботнее коммюнике G20, охарактеризовав документ как такой, где "нечем гордиться" в части относительно агрессии России против Украины.

В согласовании заявлении было отмечено недопустимость применения ядерного оружия на фоне продолжающейся войны между Россией и Украиной.