В Австрії носоріг смертельно атакував працівницю звіринця та серйозно поранив чоловіка

У вівторок вранці носоріг у зоопарку в Австрії напав на працівницю зоопарку і вбив її, а ще одного співробітника звіринця серйозно поранив.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили видання Der Standard.

Смертельний напад стався в зоопарку Хелльбрунн у західноавстрійському місті Зальцбург. Самка носорога Єті вагою 1,8 тонни раптово напала на працівницю.

У заяві поліції Зальцбурга йдеться, що під час рутинної роботи у вольєрі з носорогами 33-річну доглядачку тварина атакувала з невідомих причин. Жінка з пошкодженням грудної клітки померла від отриманих травм на місці.

Намагаючись відлякати тварину, інший доглядач, 34-річний чоловік, також постраждав від нападу тієї ж самки носорога і отримав серйозні травми. Його доставили до лікарні.

Такого серйозного нещасного випадку в історії зоопарку ще не було. У звіринці заявили, що у вівторок він залишатиметься зачиненим.

Носороги, як правило, дуже лагідні та розумні тварини, але через їхню вагу з ними важко мати справу, пише видання. Єті перебуває в Зальцбурзькому зоопарку з 2009 року, вона прибула із заповідника в Африці.

Нагадаємо, у Берліні в кінці липня повідомили про нібито "левицю" на свободі, яку довго та безрезультатно шукали. Згодом з’ясувалося, левицею міг бути дикий кабан.

Приблизно у ті ж дні в Мінекономіки Німеччини виявили ігуану, яка загадковим чином потрапила туди, а в Австрії ловили в полі кенгуру-втікача із зоопарку.