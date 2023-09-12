В Австрии носорог смертельно атаковал работницу зоопарка и серьезно ранил мужчину

Во вторник утром носорог в зоопарке в Австрии напал на работницу зоопарка и убил ее, а еще одного сотрудника зверинца серьезно ранил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили издание Der Standard.

Смертельное нападение произошло в зоопарке Хелльбрунн в западноавстрийском городе Зальцбург. Самка носорога Йети весом 1,8 тонны внезапно напала на работницу.

В заявлении полиции Зальцбурга говорится, что во время рутинной работы в вольере с носорогами 33-летнюю смотрительницу животное атаковало по неизвестным причинам. Женщина с повреждением грудной клетки скончалась от полученных травм на месте.

Пытаясь отпугнуть животное, другой смотритель, 34-летний мужчина, также пострадал от нападения той же самки носорога и получил серьезные травмы. Его доставили в больницу.

Такого серьезного несчастного случая в истории зоопарка еще не было. В зверинце заявили, что во вторник он будет оставаться закрытым.

Носороги, как правило, очень ласковые и умные животные, но из-за их веса с ними трудно иметь дело, пишет издание. Йети находится в Зальцбургском зоопарке с 2009 года, она прибыла из заповедника в Африке.

Напомним, в Берлине в конце июля сообщили о якобы "львице" на свободе, которую долго и безрезультатно искали. Впоследствии выяснилось, что львицей мог быть дикий кабан.

Примерно в те же дни в Минэкономики Германии обнаружили игуану, которая загадочным образом попала туда, а в Австрии ловили в поле сбежавшего из зоопарка кенгуру.