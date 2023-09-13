Експрем'єрку Фінляндії Марін позбавили депутатського мандата за її бажанням

Фінський парламент у вівторок позбавив депутатського мандата колишню прем'єрку Фінляндії Санну Марін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Рішення ухвалили після схвалення відповідної пропозиції Радою спікерів фінського парламенту, причому в палаті не прозвучало жодної зустрічної пропозиції.

Під час обговорення Юха Мяєнпяя, представник праворадикальної партії "Справжні фіни", був єдиним депутатом, який виступив із критикою, але в результаті він підтримав рішення спікера.

"Виборці мають бути впевнені в тому, що депутат виконує свої обов'язки", – сказав Мяєнпяя, наголосивши на важливості довіри до парламентської системи.

Він також зазначив, що виборці в окрузі Марін могли б проголосувати інакше, якби знали про її плани.

Марін сама попросила позбавити її депутатського мандата. Минулого тижня вона оголосила, що працюватиме стратегічною радницею в Інституті Тоні Блера.

Хоча ця некомерційна організація, заснована колишнім прем'єр-міністром Британії, займається консультуванням урядів та політичних лідерів, конкретні деталі ролі Марін та її майбутніх клієнтів не розкривають.

Нещодавно Марін залишила посаду очільниці Соціал-демократичної партії Фінляндії, на чолі якої вона керувала й урядом.

Марін, яка свого часу стала наймолодшою прем’єркою у Європі, вирішила залишити посаду лідерки партії після парламентських виборів навесні 2023 року, коли есдеки опинилися на третій сходинці та не увійшли до складу нового уряду.