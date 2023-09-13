Экс-премьера Финляндии Марин лишили депутатского мандата по ее желанию

Финский парламент во вторник лишил депутатского мандата бывшего премьера Финляндии Санну Марин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Решение приняли после одобрения соответствующего предложения Советом спикеров финского парламента, причем в палате не прозвучало ни одного встречного предложения.

При обсуждении Юха Мяенпяя, представитель праворадикальной партии "Настоящие финны", был единственным депутатом, выступившим с критикой, но в итоге он поддержал решение спикера.

"Избиратели должны быть уверены в том, что депутат выполняет свои обязанности", – сказал Мяенпяя, подчеркнув важность доверия к парламентской системе.

Он также отметил, что избиратели в округе Марин могли бы проголосовать иначе, если бы знали о ее планах.

Марин сама попросила лишить ее депутатского мандата. На прошлой неделе она объявила, что будет работать стратегическим советником в Институте Тони Блэра.

Хотя эта некоммерческая организация, основанная бывшим премьер-министром Великобритании, занимается консультированием правительств и политических лидеров, конкретные детали роли Марин и ее будущих клиентов не раскрывают.

Недавно Марин покинула пост главы Социал-демократической партии Финляндии, во главе которой она руководила и правительством.

Марин, которая в свое время стала самым молодым премьером в Европе, решила покинуть пост лидера партии после парламентских выборов весной 2023 года, когда эсдеки оказались на третьей строчке и не вошли в состав нового правительства.