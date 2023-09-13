ЗМІ: Партія Шольца вирішила відзначити 60-річчя членства Шредера

Відділення Соціал-демократичної партії Німеччини у Ганновері планує організувати непублічне святкування з нагоди 60-річчя членства у політсилі скандально відомого колишнього канцлера Герхарда Шредера.

Про це йдеться у публікації журналу Stern, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За даними журналу, святкування заплановане на 27 жовтня. Дата була узгоджена зі Шредером.

Заступник голови парламентської фракції СДПН Маттіас Мірш має виступити з вітальною промовою на церемонії.

Загалом на святкування запросять близько 50 гостей, серед яких близькі друзі ексканцлера та колишні члени його кабінету.

Згідно з повідомленнями, Шредер отримає пам’ятний значок і сертифікат.

Герхард Шредер вступив до СДПН у 1963 році і досі є членом місцевого осередку партії в Ганновері.

Близькість Шредера до президента Росії Владіміра Путіна, а також його робота на російські енергетичні компанії викликали критику, зокрема і в його власній партії. Тим не менш, Шредер залишається членом СДПН.

Наприкінці липня осередок СДПН у Ганновері обговорював можливість скасування відзначення 60-річчя членства Шредера.

Перед цим стало відомо, що ексканцлера не запросили на конференцію його рідної партії, що відбудеться 8-10 грудня в Берліні.

Також Шредера не запросили на святкування 160-річчя СДПН, зокрема, через його візит до російського посольства на святкування 9 травня.