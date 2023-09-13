СМИ: В партии Шольца решили отметить 60-летие членства Шредера

Отделение Социал-демократической партии Германии в Ганновере планирует организовать непубличное празднование по случаю 60-летия членства в политсиле скандально известного бывшего канцлера Герхарда Шредера.

Об этом говорится в публикации журнала Stern, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

По данным журнала, празднование запланировано на 27 октября. Дата была согласована со Шредером.

Заместитель председателя парламентской фракции СДПГ Маттиас Мирш должен выступить с приветственной речью на церемонии.

Всего на празднование пригласят около 50 гостей, среди которых близкие друзья экс-канцлера и бывшие члены его кабинета.

Согласно сообщениям, Шредер получит памятный значок и сертификат.

Герхард Шредер вступил в СДПГ в 1963 году и до сих пор является членом местной ячейки партии в Ганновере.

Близость Шредера к президенту России Владимиру Путину, а также его работа на российские энергетические компании вызвали критику, в том числе и в его собственной партии. Тем не менее, Шредер остается членом СДПГ.

В конце июля в отделении СДПГ в Ганновере обсуждали возможность отмены празднования 60-летия членства Шредера.

Перед этим стало известно, что экс-канцлера не пригласили на конференцию его родной партии, которая состоится 8-10 декабря в Берлине.

Также Шредера не пригласили на празднование 160-летия СДПГ, в частности, из-за его визита в российское посольство на 9 мая.