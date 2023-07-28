Пропутінському Шредеру можуть не вручити відзнаку з нагоди 60-річчя членства в СДПН

Осередок Соціал-демократичної партії Німеччини в Ганновері обговорює можливість скасування відзначення 60-річчя членства колишнього канцлера Герхарда Шредера через його близькість до Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Про обговорення ще в четвер повідомило німецьке видання Stern, яке поговорило з речником ганноверського осередку СДПН Йоргом Пуршке.

"Пан Шредер, можливо, був у СДПН протягом 60 років. Але ми не можемо ставитися до нього як до звичайного однопартійця… Якщо він має отримати якусь відзнаку, то це має зробити представництво СДПН у Берліні. Хай там як, ми нічого для нього не готуємо", – сказав Пуршке.

Ганноверський осередок СДПН до пізньої ночі четверга обговорював, як діяти в ситуації зі Шредером, але, як заявила DPA співголова осередку Яніна Шлютер, остаточного рішення поки не ухвалили.

Герхард Шредер вступив до СДПН у 1963 році і досі є членом місцевого осередку партії в Ганновері.

Близькість Шредера до президента Росії Владіміра Путіна, а також його робота на російські енергетичні компанії викликали критику, зокрема і в його власній партії. Тим не менш, Шредер залишається членом СДПН.

Раніше стало відомо, що ексканцлера не запросили на конференцію його рідної партії, що відбудеться 8-10 грудня в Берліні.

Також Шредера не запросили на святкування 160-річчя СДПН, зокрема, через його візит до російського посольства на святкування 9 травня.